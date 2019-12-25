Начинающие водители не будут проходить "площадку".

Процедуру экзамена на водительские права изменят с 1 апреля. Об этом сообщили представители ГИБДД на официальном сайте. Представители закона уточнили, что начинающим водителям легковых автомобилей, грузовиков и автобусов не придется сдавать экзамен на "площадку". Однако этот формат останется для тех, кто хочет получить права на мотоцикл.

Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения. пресс-служба ГИБДД

Также инспекция меняет перечень ошибок и нарушений, за которые начисляются штрафные баллы. Список будет разделен по одному, двум и трем баллам. В отдельно блоке находятся грубые ошибки, из-за которых экзамен автоматически прекращается. К ним относится езда без пристегнутого ремня безопасности, использование телефона во время езды.

Еще одним нововведением стала возможность присутствовать во время экзамена наблюдателя в машине. Такой статус могут получить кандидаты в водители, представители общественных организаций и автошкол.

Суд продлил арест обвиняемому в нападении на сотрудника ГИБДД на митинге в Петербурге.

Фото: Piter.tv

