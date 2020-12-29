В России с 1 апреля изменятся правила практической части экзамена на водительские права

При проведении экзамена в машине могут находиться представитель автошколы и общественных объединений.

В России ввели изменения практической части экзамена на водительские права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В частности изменения касаются практической части экзамена. Теперь во время экзамена в машине могут находиться представитель автошколы и общественных объединений. Также исключается этап "площадка" для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей.

Кроме того, из экзамена исключены экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов.

Новые правила вступят в силу 1 апреля 2021 года.

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