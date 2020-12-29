В России с 1 января введен налог на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей

Взымать налог с дохода, полученного в 2021 году, начнут в 2022-м.

В России вступил в силу закон о налогообложении процентов по вкладам физических лиц свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, налог распространяется только на ту часть процентов по вкладам, которая превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ России с миллиона рублей. Отмечается, что % с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.

Взымать налоги начнут с доходов, которые получены в 2021 году, начнут в 2022 году.

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