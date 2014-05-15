В ГД внесут проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря

Авторами проекта выступили Сергей Миронов и Александр Ремезков.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект с предложением о введении социального налогового вычета с покупки путёвок в детские лагеря. Текст документа распространили сами законодатели в СМИ. Авторами проекта указаны лидер политической партии Сергей Миронов и первый заместитель председателя профильного комитета ГД по бюджету и налогам Александр Ремезков. В пресс-службе движения уточнили, что законопроект будет внесен на рассмотрение в четверг, 5 июня.

Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха. пояснительная записка

Известно, что на территории России ежегодно около пяти миллионов детей нуждаются в организации летнего отдыха и оздоровления. За 2021 и 2022 года, по словам депутатов, в целях поддержки таких поездок действовала программа туристического кешбэка. Она позволяла родителям получить частичное возмещение за путёвки. За два года с помощью этой программы успешно было приобретено около 1,2 миллиона путёвок, из которых 845 тысяч - в 2022 году. Однако с 2023 года выделение федеральных денежных средств на эту меру прекращено, а государственная программа в стране не реализуется.

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Фото: Pitert.tv