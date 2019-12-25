В Госдуме предложили вдвое увеличить налоги на игорный бизнес

Сергей Миронов внес на рассмотрение в парламенте документ.

Лидер политической партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов внес в Государственную думу России законопроект, по которому налоги на игорный бизнес будут увеличены вдвое. Соответствующий документ журналистам телеканала "360.ru" прокомментировал депутат из нижней палаты парламента. Эксперт рассказал СМИ о том, что сейчас налоги на территории страны на игровой стол составляют от 50 до 250 тысяч рублей, на автомат — 15 тысяч, на процессинговый центр букмекерской конторы - достигает в 250 тысяч рублей. При этом доходы крупнейших российских букмекеров в 2023 году выросли в 2-2,5 раза.

Важно учитывать, что игорный бизнес не создает никакого добавочного продукта. Он является средством перераспределения денежных средств, что, в свою очередь, увеличивает социальное неравенство в стране. Сергей Миронов, депутат ГД

Дополнительно специалист заявил, что развитие данной предпринимательской отрасли провоцирует лудоманию в российском обществе. По его словам, повышение налогов приведет к сокращению дефицитов региональных бюджетов, а вырученные денежные средства местные власти смогут тратить на развитие территорий.

В Госдуме предложили ввести лицензирование курьерской деятельности для мигрантов.

Фото: Piter.tv