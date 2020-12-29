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МРОТ и прожиточный минимум выросли в России с 1 января
Сегодня, 9:24
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Alena_Zinovieva

МРОТ и прожиточный минимум выросли в России с 1 января

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МРОТ вырос на 5,5% и впервые превысил прожиточный минимум.

В России с 1 января увеличили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Теперь МРОТ и прожиточный минимум устанавливаются на основе показателя медианной заработной платы и медианного дохода населения. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на едином портале правовой информации.

МРОТ вырос на 5,5% и впервые превысил прожиточный минимум. Теперь он составляет 12 792 рубля в месяц. Сумма прожиточного минимума – 11 653 рубля. Кроме того, в 2021 году увеличат зарплаты.

Ранее Госдума одобрила поправку о запрете снижения МРОТ.

Фото: pixabay.com

Теги: мрот, прожиточный минимум, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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