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Госдума одобрила поправку о запрете снижения МРОТ

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Его величину обсудят с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Государственная Дума во втором чтении одобрила поправку о запрете снижения МРОТ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно нововведению, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в среднем по стране для трудоспособного населения в нынешнем году.

Также депутаты при подготовке законопроекта о принятии МРОТ каждый год должны будут обсуждать его величину с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее Госдума приняла во II чтении законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети.

Видео: Государственная Дума

Теги: госдума, зарплата, мрот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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