Госдума приняла во II чтении законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети

Штраф для физических лиц по данной статье может составить от 5 тысяч до 30-ти.

Госдума приняла во II чтении законопроект о штрафах в размере 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в сети.

Также новым пунктом предлагается дополнить статью 6.13 административного кодекса. В нём должна быть прописана ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ. Штраф для физических лиц по данной статье может составить от 5 тысяч до 30-ти, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от миллиона рублей до полутора. Также судья получит право приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 дней.

Иностранцам или лицам без гражданства за пропаганду наркотиков или психотропных вещества в интернете может грозить штраф от четырёх тысяч до тридцати. Также возможен административный арест на 15 суток или выдворение за границы России.

Ранее мы писали, что Госдума запрещает продажу веселящего газа не для медицины.

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