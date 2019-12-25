Госдума запрещает продажу веселящего газа не для медицины

Законопроект принят депутатами в первом чтении.

Госдума России запрещает продажу веселящего газа для целей, не связанных с медициной. Депутаты приняли законопроект в первом чтении на пленарном заседании. Документ говорит о недопущении использования физическими лицами закиси азота, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Законопроект внесен на рассмотрение еще в 2018 году. Однако к ноябрю 2020 года группа парламентариев подготовила новую редакцию инициативы. Кроме употребления веселящего газа также вносится запрет на предпринимательскую деятельность, связанную с оборотом закиси азота не в медицинских нуждах. Закон вводит новое понятие "употребление химических веществ, не являющихся наркотическими и психотропными". Однако такие вещества способны изменять состояние организма человека.

Члены нижней палаты парламента также предлагают запретить пропаганду употребления веселящего газа.

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Фото: Piter.tv