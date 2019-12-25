Госдума перенесла обязательную предустановку российского ПО на гаджеты

Депутаты решили отложить обязательную предустановку ПО на три месяца.

Госдума России перенесла обязательную предустановку российского программного обеспечения на гаджеты. Об этом депутаты договорились на пленарном заседании 9 декабря. Принятый документ откладывает обязательную предустановку отечественного ПО на смартфоны, планшеты, умные телевизоры и компьютеры на три месяца (на 1 апреля 2021 года).

Отмечается, что на гаджетах вместо российского ПО также может быть предустановлено ПО, созданное в других странах участницах ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Киргизии или Казахстане). Порядок предустановки такого ПО будет определяться российским правительством.

Напомним, что предварительно установлено ПО также будет касаться поисковой системы без дополнительных настроек (по умолчанию). Эта норма начнет действовать в странах ЕАЭС с 1 июля 2021 года.

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Фото: Piter.tv