Госдума усилила гарантии неприкосновенности для экс-президентов

Депутаты уточнили порядок лишения такой гарантии.

Госдума России усилила гарантии неприкосновенности для экс-президентов. Депутаты приняли документ в третьем заключительном чтении. В тексте инициативы указано, что для лишения бывшего главы государства неприкосновенности, нижняя палата парламента должна будет выдвинуть против него обвинение. Уголовное дело возбуждается в случае совершения политиком тяжкого преступления во время его президентского срока. Эту процедуру должен инициировать глава Следственного комитета в путем направления в ГД постановления. После одобрения депутатами документ направляется в Совет Федерации, где будет рассмотрен в течение трех месяцев.

Согласно новым правкам, действующего президента могут "отрешить от должности" Советом Федерации только на основании выданного ГД обвинения в государственной измене или при совершении им тяжкого преступления, которое подтверждается заключением Верховного суда и Конституционного суда РФ.

В Госдуму внесли законопроект об усилении защиты личных данных силовиков и судей.

Фото: Piter.tv