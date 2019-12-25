Исключениями могут быть случаи, когда защищаемое лицо само даст разрешение на выдачу сведений.

В Госдуму внесли законопроект об усилении защиты личных данных силовиков и судей. Об этом пишет ТАСС.

Проект внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Предлагается запретить выдавать третьим лицам информацию о судьях, прокурорах, дознавателях и отдельных военных.

Независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности. цитата из законопроекта

Отмечается, что исключениями могут быть случаи, когда защищаемое лицо само даст разрешение на выдачу сведений.

Сейчас запрет на выдачу личных данных сотрудников правоохранительных органов и судей возможен только в том случае, если возможна угроза посягательства на их жизнь или здоровье из-за профессиональной деятельности.

Ранее Госдума приняла проект о формировании Совета Федерации.

Фото: Piter.tv