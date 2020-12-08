Госдума поддержала проект о расширении полномочий полиции

Теперь полицейские могут вскрывать автомобили.

В России одобрили проект о расширении полномочий полиции. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Теперь у полицейских есть полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания. Кроме того, правоохранители могут оцеплять строения, жилые помещения и территории с целью осмотра.

Также сотрудники соответствующего ведомства могут вскрывать автомобили.

Ранее мы сообщали о том, что Госдума приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами. Иноагентам запретят занимать государственные должности.

Видео: Youtube/ParlamentRu