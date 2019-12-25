Новая публично-правовая компания сможет выступать в роли застройщика объектов капстроительства.

Госдума одобрила во втором чтении создание единого госзаказчика в строительстве, он будет иметь вид публично-правовой компании.

Законопроект предполагает, что единый заказчик будет взаимодействовать с объектами капитального строительства, которые строятся за счёт средств федерального бюджета. Высшим органом единого государственного заказчика станет наблюдательный совет. Его численность не превысит девяти человек. Правительство будет назначать его председателя и членов на срок в три года.

Также новая публично-правовая компания сможет выступать в роли застройщика объектов капстроительства, которые будут находится в собственности РФ.

Ранее Госдума России приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство.

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