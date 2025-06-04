В Москве задержаны подозреваемые в продаже заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций

Светлана Петренко рассказала о том, как банда организовала преступную деятельность в столице.

В Москве Следственный комитет России задержал участников преступной группы. Они подозреваются в продаже заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Соответствующее заявление сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко в социальных сетях. В СК РФ уточнили, что ведется уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 173.3 УК РФ. Речь идет о том, что не позднее декабря 2024 года подозреваемые создали не менее десяти фиктивных юридических лиц. В реальности эт компании вели никакой реальной хозяйственной деятельности, а руководителями и владельцами были подставные лица. В целях незаконной прибыли фигуранты расследования продавали от имени этих компаний поддельные счета-фактуры и налоговые декларации.

В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. В результате их действий было незаконно получено 13,5 миллионов рублей. пресс-служба СК РФ

Злоумышленники напрямую связаны с оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета юридических лиц, а также осуществляли руководство деятельности аутсорсинговых компаний. Для придания своей работе законности группа наняла для трудовой деятельности свыше десяти бухгалтеров. Последние не были осведомлены о преступной деятельности. Специалисты провели в офисах более 30 обысков и допросили свыше 25 свидетелей. Дополнительно организована судебно-экономическая экспертиза с целью оценки извлечённого криминальным путем дохода соучастниками преступной группы. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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Фото и видео: Столичный СК