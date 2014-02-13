На данный момент выясняются детали дела.

В ходе погони сотрудники ГИБДД выстрелили в водителя, который попытался скрыться в Выборгском районе Ленобласти. Об этом, во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 23 марта сотрудники ГИБДД заметили, как водитель Hyundai Solaris нарушил правила дорожного движения. И вместо того, чтобы отреагировать на просьбу сотрудников остановиться, водитель попытался скрыться. В ходе погони сотрудники правоохранительных органов совершили выстрел в воздух из табельного оружия. Однако водитель проигнорировал выстрел. После чего сотрудники ГИБДД начали стрелять по колёсам иномарки.

В ходе обстрела одна из пуль попала в водителя, который был госпитализирован на месте происшествия. На данный момент выясняются детали дела.

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Фото: Piter.tv

