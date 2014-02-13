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В ходе погони сотрудники ГИБДД выстрелили в водителя
Сегодня, 19:35
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kraratau27

В ходе погони сотрудники ГИБДД выстрелили в водителя

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На данный момент выясняются детали дела. 

В ходе погони сотрудники ГИБДД выстрелили в водителя, который попытался скрыться в Выборгском районе Ленобласти. Об этом, во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 23 марта сотрудники ГИБДД заметили, как водитель Hyundai Solaris нарушил правила дорожного движения. И вместо того, чтобы отреагировать на просьбу сотрудников остановиться, водитель попытался скрыться. В ходе погони сотрудники правоохранительных органов совершили выстрел в воздух из табельного оружия. Однако водитель проигнорировал выстрел. После чего сотрудники ГИБДД начали стрелять по колёсам иномарки. 

В ходе обстрела одна из пуль попала в водителя, который был госпитализирован на месте происшествия. На данный момент выясняются детали дела. 

Ранее мы писали, что охранник парковки прострелил ногу водителю на Маршала Жукова. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: гибдд, стрельба
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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