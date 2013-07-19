Члены ОПГ получили от жертв порядка 460 млн рублей.

В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По информации ведомства, злоумышленникам удалось обмануть более 120 человек, которые внесли в компанию крупные суммы денег (в общей сложности - более 460 млн рублей). Жертвы мошенников заключили в офисе микрофинансовой организации по Печатникову переулку договоры. Преступники обязались ежемесячно выплачивать клиентам от 17 до 24 процентов от паевого взноса.

С целью создания видимости выполнения взятых на себя обязательств злоумышленники некоторое время выплачивали деньги за счет новых вкладчиков. В основном же полученные средства выводились через аффилированные организации и похищались. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

По факту работы ОПГ правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ. Задержаны пятеро участников преступной группы. Участникам дела предъявлены обвинения. Они находятся под домашним арестом.

В Петербурге задержаны восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности.

Фото: МВД России