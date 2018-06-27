В Петербурге задержаны восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности

На данный момент ведётся расследование по делу, а сами злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

Петербургская полиция задержала восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности на сумму более 70 млн. рублей. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Правонарушители переводили деньги клиентов подконтрольным организациям по липовым договорам в счёт оплаты поставки товаров или оказания услуг. Как оказалось, ничего из вышеперечисленного не исполнялось.

По оперативным данным, из денежного оборота страны было выведено порядка 508,8 млн. рублей. Подозреваемые в качестве комиссионных выплат получили более 70 млн. рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Также у правонарушителей нашли и изъяли 100 банковский карт, техника, мобильные телефоны, а также электронные носители с доказательством незаконной деятельности.

На данный момент ведётся расследование по делу, а сами злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге ведут 20 обысков по делу о незаконной банковской деятельности.

Фото: Piter.tv





