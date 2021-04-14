В Петербурге ведут 20 обысков по делу о незаконной банковской деятельности

В деле фигурирует сумма в 40 миллионов рублей.

С утра, 14 апреля, в Петербурге ведут оперативные мероприятия, связанные с незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Отмечается, что на данный момент в деле фигурирует сумма в 40 миллионов рублей. Сотрудники управления экономической безопасности и сотрудники ФСБ проводят обыски по 20 адресам. Вероятно, это связано с ранее возбужденным уголовным делом по статье "Незаконная банковская деятельность".

Часть обысков проводят на овощебазах.

Ранее мы писали, что в Москве у сотрудников журнала DOXA проходят обыски.

Фото: Piter.TV