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В Петербурге ведут 20 обысков по делу о незаконной банковской деятельности
Сегодня, 17:53
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smirenny

В Петербурге ведут 20 обысков по делу о незаконной банковской деятельности

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В деле фигурирует сумма в 40 миллионов рублей.

С утра, 14 апреля, в Петербурге ведут оперативные мероприятия, связанные с незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Отмечается, что на данный момент в деле фигурирует сумма в 40 миллионов рублей. Сотрудники управления экономической безопасности и сотрудники ФСБ проводят обыски по 20 адресам. Вероятно, это связано с ранее возбужденным уголовным делом по статье "Незаконная банковская деятельность".

Часть обысков проводят на овощебазах.

Ранее мы писали, что в Москве у сотрудников журнала DOXA проходят обыски.

Фото: Piter.TV

Теги: незаконная банковская деятельность, обыск
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Андрюшечкина Влада
Сегодня 19:15

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