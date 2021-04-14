В Москве у сотрудников журнала DOXA проходят обыски. Об этом в собственном Telegram-аккаунте сообщили представители студенческого издания. По предположению СМИ, оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела об экстремизме.

Уточняется, что силовики пришли по домашним адресами редакторов издания. Речь идет о Армене Арамяне, Владимире Метелкине и Наталье Тышкевич. В настоящее время все сотрудники не выходят на связь с руководством. Обыск также велся у Аллы Гутниковой и в офисе издания.

Позже журнал написал в Telegram-канале, что к настоящему моменту обыски завершены. При этом силовики выбили входную дверь в помещение. Тышкевич сообщила представителям "ОВД-Инфо", что представители закона ломали входную дверь в ее квартиру. Адвокат "Агоры" Леонид Соловьев уточнил, что после обыска Арамян будет доставлен в Следственный комитет.

В "ОВД-Инфо" считают, что обыски проводятся в связи с видео, которое редакция журнала удалила по требованию Роскомнадзора.

Главред "Важных историй" Анин стал свидетелем по делу о нарушении тайны частной жизни.

Видео: Telegram / DOXA