Главред "Важных историй" Анин стал свидетелем по делу о нарушении тайны частной жизни

Накануне у Романа Анина прошел обыск.

Главный редактор "Важных историй" Роман Анин стал свидетелем по делу о нарушении тайны частной жизни. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на адвоката интернет-издания Анну Ставицкую. По словам юриста, в понедельник мужчине предстоит допрос в Следственном комитете.

Мой доверитель Анин проходит по делу свидетелем. Обыск в его квартире закончен, мы были с ним в ГСУ СК РФ по Москве на допросе. Там журналист отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого и своих близких. Анна Ставицкая, адвокат Романа Анина

Сторона защиты Анина подтвердила информацию о том, что у ее клиента 9 апреля был проведен обыск в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 137 УК РФ (о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения). Ранее такие данные появились в Telegram-канале "Важных историй".

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Фото: Piter.tv