Блогеру Билу предъявлено обвинение в связи с ДТП в центре Москвы

Адвокат Сергей Жилин рассказал, в чем обвиняют известного блогера.

Эдварду Билу предъявлено обвинение в связи с ДТП в центре Москвы. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил адвокат блогера Сергей Жилин. По информации от юриста, его клиент подозревается в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью. В правоохранительных органах столицы уточнили, что потерпевшей признана женщина, которая пострадала в аварии. По расследованию дела будет проведен ряд экспертиз. Дома у Била уже прошел обыск.

Известно, что к материалам уголовного дела приобщена видеозапись с камер наружного видеонаблюдения, на котором зафиксирована автомобильная авария. ДТП произошло 1 апреля около Смоленской площади. Синий спорткар Audi RS6 выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с четырьмя транспортными средствами. За рулем одной из машин находилась сотрудница аппарата Госдумы РФ Мария Артемова. У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Состояние женщины остается тяжелым.

Защита пострадавшей в ДТП с Билом не согласна с мерой пресечения.

Фото: Telegram/BAZA