Эксперт оценил важность создания на Украине военно-учебной миссии ЕС.

На Украине предупредили Россию "об ударе в спину". В интервью местному изданию "Главред" полковник запаса и военный аналитик Олег Жданов рассказал о том, что учебно-боевая миссия Евросоюза на территории Украины поможет Киеву в противодействии в постоянных призывах Москвы выполнять Минские соглашения. Такое мнение эксперты высказал в опубликованной статье. По мнению спикера, такое сотрудничество ЕС и Киева для РФ станет "ударом в спину".

Ведь чем сильнее украинские Вооруженные Силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения "Минска". Потому что Минские соглашения — это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин. Олег Жданов, военный эксперт

Обозреватель считает, что выполнение Минских соглашений Киевом приведет к изменению силового баланса в регионе Восточной Европы. Если это произойдет, то, по слова Жданова, российский президент Владимир Путин станет "королем" на всей территории постсоветского пространства.

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Фото: YouTube / Україна 24