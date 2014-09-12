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На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
Сегодня, 7:20
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На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"

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Эксперт оценил важность создания на Украине военно-учебной миссии ЕС.

На Украине предупредили Россию "об ударе в спину". В интервью местному изданию "Главред" полковник запаса и военный аналитик Олег Жданов рассказал о том, что учебно-боевая миссия Евросоюза на территории Украины поможет Киеву в противодействии в постоянных призывах Москвы выполнять Минские соглашения. Такое мнение эксперты высказал в опубликованной статье. По мнению спикера, такое сотрудничество ЕС и Киева для РФ станет "ударом в спину".

Ведь чем сильнее украинские Вооруженные Силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения "Минска". Потому что Минские соглашения — это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин.

Олег Жданов, военный эксперт

Обозреватель считает, что выполнение Минских соглашений Киевом приведет к изменению силового баланса в регионе Восточной Европы. Если  это произойдет, то, по слова Жданова, российский президент Владимир Путин станет  "королем" на всей территории постсоветского пространства.

На Украине испугались новых образцов российского оружия.

Фото: YouTube / Україна 24

Теги: главред, донбасс, евросоюз, минские соглашения, олег жданов
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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