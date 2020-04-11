В Москве уточнили, кому можно выходить на работу в период самоизоляции

Информацию уточнили в телеграм-канале экономического штаба столицы.

Стало известно, кому из жителей Москвы можно выходить на работу в период введения пропускного режима из-за коронавируса.

Как уточнили РИА "Новости" со ссылкой на телеграм-канал экономического штаба столицы 11 апреля, на работу должны выходить охранники объектов и предприятий, сотрудники производств, поддерживающих процессы, которые невозможно приостановить из-за технологических особенностей.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве полицейские дежурят на всех въездах в город. Численность наружных отрядов МВД увеличена на дорогах, которые позволяют въехать в столицу или выехать из неё. Сотрудники контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу.

Причиной этому стало то, что в Москве вводят пропускной режим. С 13 апреля работа большинства организаций в Москве прекратится на неделю. В указе мэра Москвы Сергея Собянина значится 45 отраслей, работникам которых запрещается ходить на работу с 13 по 19 апреля.

Видео: YouTube / Блог Собянина