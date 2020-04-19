В Москве установлены выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

Соответствующее постановление 19 апреля подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Столичные власти вводят выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. Как сообщила 19 апреля пресс-служба мэра и правительства Москвы, выплаты составят 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы, за 600 миллилитров — 5 тысяч рублей. Соответствующий документ 19 апреля подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Данная мера вводится целях стимулирования донорства плазмы. Отмечается, что донорами плазмы COVREC могут стать граждане, переболевшие коронавирусом COVID-19, выработавшие иммунитет к заболеванию и не имеющие противопоказаний к донорству крови и ее составляющих.

Ранее мы сообщали о том, что к вечеру субботы, 18 апреля, стало известно о смерти еще 28 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" в Москве. Как сообщили в оперштабе по противодействию инфекции, погибшим было от 30 до 93 лет. На следующий день стало известно о 84 новых пациентах, которых выписали из больниц Москвы после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки.

Фото: Pixabay

Видео: стопкоронавирус.рф / YouTube