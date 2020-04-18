Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, сообщили в оперативном штабе.

К вечеру субботы, 18 апреля, стало известно о смерти еще 28 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" в Москве. Как сообщили в оперштабе по противодействию инфекции, погибшим было от 30 до 93 лет.

У пациентов были сопутствующие заболевания, среди которых – гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит и сахарный диабет, которым страдал 30-летний мужчина. У 37-летнего пациента была диагностирована "пневмония с тотальным поражением левого легкого".

Трое из числа погибших наблюдались в федеральной больнице, а еще один – в частной клинике.

В оперативном штабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

Ранее стало известно, какие кожные проявления часто могут встречаться в случае заболевания коронавирусом. Как рассказал профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев, кожная сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи являются возможными симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.

Видео: АГН "Москва"