Еще 84 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Об этом журналистам рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Утром в воскресенье, 19 апреля, стало известно о 84 новых пациентах, которых выписали из больниц Москвы после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763 человек.

Ранее мы сообщали о том, что на вечер 18 апреля в столице сообщили о смерти еще 28 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Как сообщили в оперштабе по противодействию инфекции, погибшим было от 30 до 93 лет.

Фото: Pixabay