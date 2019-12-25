Еще 84 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Утром в воскресенье, 19 апреля, стало известно о 84 новых пациентах, которых выписали из больниц Москвы после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки.
Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763 человек.
Ранее мы сообщали о том, что на вечер 18 апреля в столице сообщили о смерти еще 28 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Как сообщили в оперштабе по противодействию инфекции, погибшим было от 30 до 93 лет.
Фото: Pixabay
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