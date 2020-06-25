Оно продлится до 20 часов вечера 30 июня.

В Москве стартовало электронное голосование по Конституции. Оно будет проводиться с 10 часов утра 25 июня по 20 часов вечера 30 июня. Перед голосованием систему протестировали. Специалисты не обнаружили сбоев в работе системы.

Бюллетень имеет требования по анонимности и тайне голосования. Ранее электронный документ сохранялся на экране не более 15 минут, однако сейчас он может оставаться на экране пользователя без ограничений по времени.

Напомним, что в реестр избирателей по Москве включено 1 млн 51 тысяча жителей. Впервые подобный способ голосования в регионе испробован на выборах в местную городскую думу в 2019 году на трех избирательных округах. Тогда явка составила 92,3%.

Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию.

Видео: kremlin.ru