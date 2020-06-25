В Москве стартовало электронное голосование по Конституции. Оно будет проводиться с 10 часов утра 25 июня по 20 часов вечера 30 июня. Перед голосованием систему протестировали. Специалисты не обнаружили сбоев в работе системы.
Бюллетень имеет требования по анонимности и тайне голосования. Ранее электронный документ сохранялся на экране не более 15 минут, однако сейчас он может оставаться на экране пользователя без ограничений по времени.
Напомним, что в реестр избирателей по Москве включено 1 млн 51 тысяча жителей. Впервые подобный способ голосования в регионе испробован на выборах в местную городскую думу в 2019 году на трех избирательных округах. Тогда явка составила 92,3%.
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию.
Видео: kremlin.ru
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