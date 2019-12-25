Сегодня, 25 июня, началось очное голосование по поправкам в Конституцию России.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ.

Он сделал это на одном из московских участков — бюллетень в урну политик опустил в гимназии 1448 на улице Довженко.

Сегодня, 25 июня, началось очное голосование по поправкам в Конституцию России. Оно продлиться до 1 июля включительно. Также с 25 июня началось электронное голосование. В онлайн-режиме проголосовать за или против поправок смогут в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Ранее ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян.