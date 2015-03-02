В Москве скончался хоккеист во время матча любительской лиги

По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем.

В Москве во время матча любительской лиги скончался хоккеист клуба "Армата" Михаил Янчишин. Об этом сообщили в Telegram-канале турнира "Стань хоккейной легендой".

Инцидент произошел во время встречи между "Арматой" и "Фаворитом". 61-летний хоккеист потерял сознание и упал на лед. Его отправили в больницу, но позднее стало известно, что Янчишин умер в реанимации. По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем. Точную причину смерти установят эксперты.

Ранее мы сообщали, что "Каролина" обыграла "Тампу", Свечников отметился передачей.

Видео: Telegram / SHOT