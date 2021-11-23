Траурные мероприятия проводятся на Учебной сцене ГИТИСа.

В Москве проходит прощание с Валерием Гаркалиным. Траурная церемония проводится в Учебном театре ГИТИСа. Проводить артиста в последний путь пришли его коллеги, друзья, близкие, студенты и поклонники таланта. Они несут к гробу, установленному на сцене венки и цветы. В холле помещения висит фотография Гаркалина.

Он был одним из главных людей нашего факультета эстрады. Вы там видите фотографии, как он находится в окружении студентов, учеников. И это была какая-то невероятно щедрая постоянно история, человек получал огромное удовольствие от того, что получалось у его учеников. Григорий Заславский, ректор ГИТИСа

Российский режиссер Игорь Угольников назвал Валерия Гаркалина солнечным человеком удивительной энергии и юмора. Народная артистка России Клара Новикова добавила, что училась с Гаркалиным на одном курсе театрального вуза. Она считает, что актер всегда был ребенком, который был готов играть всегда и везде, ему не нужны были большие сцены.

Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

