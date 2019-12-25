Дизайнеры рассказали, какие элементы предусмотрены в экипировке делегации спортсменов.

В Москве представили форму российских олимпийцев, в которую будут одеты атлеты во время проведения зимних Игр в Пекине. Презентована обновленный дизайн экипировки. Дизайнеры разработали для спортсменов два варианта одежды: парадный и наградной костюмы, а также специальную обувь, термобелье, солнцезащитные очки, шапки. Материалы обработаны водоотталкивающей пропиткой.

Мне показалось, что она очень интересная и красивая. Я очень надеюсь, что в этой одежде нашим спортсменам во время выступления, после выступления, до выступления будет очень комфортно и они будут чувствовать тепло. Светлана Хоркина, российская спортсменка

Известно, что олимпийская коллекция создавалась при участии самих спортсменов. Отдельные элементы формы утверждали представители комиссии Олимпийского комитета России. В состав отечественной делегации в Китае вошли свыше 450 человек.

Путин планирует поехать на открытие Олимпийских игр в Пекине.

ФОТО: ZASPORT

