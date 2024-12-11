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В Москве полиция пресекла деятельность теневых банкиров

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Ведется уголовное дело.

В Москве российские правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность теневых банкиров. Соответствующей информацией в социальных сетях поделилась официальный представитель  МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что члены организованной преступной группы предлагали желающим финансовые услуги. Оперативники выявили и остановили масштабную деятельность, связанную с неправомерным оборотом платежных средств. Согласно предварительным данным,  злоумышленники создали систему "Rapidpay". Она применялась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров телефонных мошенников.

Анонимность платежей обеспечивалась в том числе благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц. 

пресс-служба МВД РФ

Полицейскими выявлено свыше 70 самостоятельных групп и более 8,5 тысячи реквизитов карт, которые использовались в криминальной схеме.  Ведется уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ. Удалось задкржать четырых подозреваеых. Сейчас они остаются под подпиской о невыезде.

Полиция проводит проверку по факту смерти водителя на Репищева.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, мвд, теневые банкиры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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