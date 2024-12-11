В Москве полиция пресекла деятельность теневых банкиров

Ведется уголовное дело.

В Москве российские правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность теневых банкиров. Соответствующей информацией в социальных сетях поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что члены организованной преступной группы предлагали желающим финансовые услуги. Оперативники выявили и остановили масштабную деятельность, связанную с неправомерным оборотом платежных средств. Согласно предварительным данным, злоумышленники создали систему "Rapidpay". Она применялась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров телефонных мошенников.

Анонимность платежей обеспечивалась в том числе благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц. пресс-служба МВД РФ

Полицейскими выявлено свыше 70 самостоятельных групп и более 8,5 тысячи реквизитов карт, которые использовались в криминальной схеме. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ. Удалось задкржать четырых подозреваеых. Сейчас они остаются под подпиской о невыезде.

Полиция проводит проверку по факту смерти водителя на Репищева.

Фото и видео: МВД Медиа