Полиция проводит проверку по факту смерти водителя на Репищева

Мужчина потерял управление и врезался в опору линии электропередач. Предварительные данные указывают на то, что его смерть не была вызвана аварией.

Утром во вторник, 14 января, в 06:40 возле дома №1 на улице Репищева 64-летний водитель автомобиля Hyundai потерял управление и врезался в опору линии электропередач.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчина погиб на месте происшествия. Предварительные данные указывают на то, что его смерть не была вызвана аварией.

По факту смерти водителя проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что за минувшие выходные в ДТП в Ленобласти погибли три человека.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти