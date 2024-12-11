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Полиция проводит проверку по факту смерти водителя на Репищева
Сегодня, 10:02
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Полиция проводит проверку по факту смерти водителя на Репищева

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Мужчина потерял управление и врезался в опору линии электропередач. Предварительные данные указывают на то, что его смерть не была вызвана аварией.

Утром во вторник, 14 января, в 06:40 возле дома №1 на улице Репищева 64-летний водитель автомобиля Hyundai потерял управление и врезался в опору линии электропередач.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчина погиб на месте происшествия. Предварительные данные указывают на то, что его смерть не была вызвана аварией.

По факту смерти водителя проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что за минувшие выходные в ДТП в Ленобласти погибли три человека.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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