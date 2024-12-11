  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За минувшие выходные в ДТП в Ленобласти погибли три человека
Сегодня, 13:22
212
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

За минувшие выходные в ДТП в Ленобласти погибли три человека

0 0

Травмы получили 21 человек, включая троих детей.

В период с 10 по 12 января в Ленобласти зафиксировано 323 ДТП. В 13 из них пострадали люди.

В результате аварий травмы получили 21 человек, включая троих детей. Эти данные предоставило ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Три человека погибли в ДТП. В частности, в результате столкновения поезда и автомобиля такси во Всеволожском районе погибла пассажирка.

 Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на трассе "Кола" поcтрадал шестимесячный ребенок.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии