За минувшие выходные в ДТП в Ленобласти погибли три человека

Травмы получили 21 человек, включая троих детей.

В период с 10 по 12 января в Ленобласти зафиксировано 323 ДТП. В 13 из них пострадали люди.

В результате аварий травмы получили 21 человек, включая троих детей. Эти данные предоставило ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Три человека погибли в ДТП. В частности, в результате столкновения поезда и автомобиля такси во Всеволожском районе погибла пассажирка.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на трассе "Кола" поcтрадал шестимесячный ребенок.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти