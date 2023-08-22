В Москве полицейские задержали серийного грабителя, орудовавшего в Лианозовском парке

Ирина Волк рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Подмосковья.

Сотрудники уголовного розыска правоохранительных органов по району Лианозово города Москвы совместно с коллегами из СВАО и регионального уголовного розыска задержали подозреваемого в серии грабежей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что оперативники смогли выйти на след мужчины после того, как он совершил очередное нападение в конце июня. Фигурантом расследования стал ранее судимый житель Московской области. Он признался в том, что решил вернуться к криминальному прошлому. В общей сложности ущерб от противоправной деятельности составил более 200 тысяч рублей. По факту инцидента ведется уголовное дело по статье 161 УК РФ. Сейчас мужчина находятся под стражей.

Злоумышленник действовал на участках Лианозовского лесопарка. Он выслеживал гулявших в одиночестве женщин, внезапно толкал их и отбирал сумки либо срывал с шеи цепочки с украшениями. Зарегистрировано не менее семи нападений с похожими обстоятельствами. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Дополнительно подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

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Фото и видео: МВД Медиа