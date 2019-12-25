Петербуржец забрал забытый в электричке рюкзак и стал фигурантом уголовного дела

Было установлено, что рюкзак забрал другой пассажир, ранее судимый за незаконный сбыт наркотических средств 42-летний уроженец Ленинграда.

Сотрудники транспортной полиции Финляндского вокзала раскрыли кражу рюкзака из пассажирского поезда. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В полицию обратилась петербурженка и сообщила, что в электричке "Выборг –Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)" она оставила рюкзак, где лежали ноутбук, планшет, петличный микрофон, зарядное устройство для мобильного телефона и другие личные вещи.

Было установлено, что рюкзак забрал другой пассажир, ранее судимый за незаконный сбыт наркотических средств 42-летний уроженец Ленинграда. Он оставил часть вещей себе, а остальное увёз на хранение родственникам.

Сотрудниками транспортной полиции похищенное изъято и будет передано владелице. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее петербурженка забрала себе забытый телефон и попала под уголовное дело.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО