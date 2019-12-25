Петербурженка забрала себе забытый телефон и попала под уголовное дело

Инцидент произошел на Витебском вокзале.

На Витебском вокзале пассажирка забрала себе забытый телефон и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции Витебского вокзала обратилась петербурженка с просьбой разыскать её гаджет. Женщина пояснила, что по собственной невнимательности оставила мобильный телефон на скамейке на платформе вокзального комплекса.

Как оказалось, телефон забрала 57-летняя жительница Петербурга. Она убедилась, что за ней никто не наблюдает и забрала гаджет стоимостью 50 тысяч рублей себе. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное изъято и будет передано владелице.

В мае ещё одна петербурженка украла у знакомого рюкзак с крупной суммой на Московском вокзале.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО