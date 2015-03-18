В Москве и Воронежской области отменены все футбольные матчи

Решения принимали Сергей Собянин и Александр Гусев.

На территории Москвы и Воронежской области отменены футбольные матчи. Об этом рассказали региональные администрации. Чиновники пояснили, что подобные решения принимались в связи с усилением мер по безопасности, введения режима контртеррористической операции. Личное распоряжение в столице потупило от мэра города Сергея Собянина. Он добавил, что на дорогах введен дополнительный контроль, а ранее объявленные массовые мероприятия были отменены. В частности, речь идет о тех играх, которые проводятся под эгидой местных федераций футбола.

В связи с решением Губернатора Воронежской области об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области, все мероприятия с 24 июня отменяются. Игры Чемпионата и Первенства Воронежской области переносятся до особого распоряжения. сообщение администрации Воронежской области

Гендиректор "Зенита" прокомментировал информацию о возможном штрафе из-за несогласованного мероприятия.

Фото: Piter.tv