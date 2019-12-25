Гендиректор "Зенита" прокомментировал информацию о возможном штрафе из-за несогласованного мероприятия

Пока материалы дела не принял к производству ни один суд.

Гендиректор ФК "Зенит" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном штрафе "сине-бело-голубых" за организацию мероприятия, посвящённого чемпионству в РПЛ. Руководитель заявил, что таких сведений ему не поступало.

Напомним, что иск к петербургской команде подало ГУ МВД РФ по городу. Правоохранители остались недовольны тем, что парад не был согласован с их ведомством и со Смольным. Кроме того, по мнению правоохранителей, массовое мероприятие нарушило общественный порядок, а также помешало транспортному движению и привело к нарушению благоустройства.

Пока материалы дела не принял к производству ни один суд.

Ранее мы сообщили о том, что "Зенит" может предложить Жиркову работу тренером.

Фото: ФК "Зенит"