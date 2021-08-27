"Зенит" может предложить Жиркову работу тренером

Экс-футболист играл в клубе с 2016-го по 2021 год.

Бывший футболист "Зенита" Юрий Жирков может вернуться в петербургский клуб. Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

По его словам, в "Зените" готовы предложить экс-игроку команды тренерскую должность. Медведев отметил, что если Жирков получит лицензию, то в клубе для него найдется место.

Напомним, Юрий Жирков играл в "Зените" с 2016-го по 2021 год. В составе сине-бело-голубых футболист стал трехкратным чемпионом России.

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Фото: fc-zenit.ru