В Москве обнаружили тело экс-чиновницы с пакетом на голове

Возбуждено уголовное дело.

В Москве обнаружили тело бывшей чиновницы Аллы Пронькиной из Улан-Удэ. Об этом информирует Telegram-канал "112".

По данным ресурса, погибшая была найдена около одного из столичных водоемов с признаками асфиксии. На ее голову был надет пакет. В настоящее время следователи занимаются выяснением обстоятельств смерти Пронькиной. Возбуждено уголовное дело.

Согласно данным "112", в 2007 году на экс-чиновницу готовили покушение. Женщину хотели убить ее бывшие коллеги. Мотивом для тяжелого злодеяния стало их увольнение, но покушение было сорвано.

Ранее житель Улан-Удэ получил 10 лет колонии за подготовку теракта.

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