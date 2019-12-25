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В Москве обнаружили тело экс-чиновницы с пакетом на голове
Сегодня, 9:40
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phil_k

В Москве обнаружили тело экс-чиновницы с пакетом на голове

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Возбуждено уголовное дело.

В Москве обнаружили тело бывшей чиновницы Аллы Пронькиной из Улан-Удэ. Об этом информирует Telegram-канал "112".

По данным ресурса, погибшая была найдена около одного из столичных водоемов с признаками асфиксии. На ее голову был надет пакет. В настоящее время следователи занимаются выяснением обстоятельств смерти Пронькиной. Возбуждено уголовное дело.

Согласно данным "112", в 2007 году на экс-чиновницу готовили покушение. Женщину хотели убить ее бывшие коллеги. Мотивом для тяжелого злодеяния стало их увольнение, но покушение было сорвано.

Ранее житель Улан-Удэ получил 10 лет колонии за подготовку теракта.

Фото: pixabay.com

Теги: алла пронькина, убийство, улан-удэ
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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