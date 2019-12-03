В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Задержаны девять человек.

В Москве и Челябинске задержали двух главарей и семь членов экстремистской группировки. Они относились к запрещенной на территории России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Предполагаемые преступники являются гражданами РФ и уроженцами Средней Азии. Злоумышленники распространяли по стране идеологию, направленную на насильственное свержение власти. Они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов. У задержанных изъяты электронные носители, средства связи.

Ранее Piter.tv писал о том, что четверо из Южной Азии хотели нелегально попасть в Финляндию.

Фото, Видео: ЦОС ФСБ