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В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

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Задержаны девять человек.

В Москве и Челябинске задержали двух главарей и семь членов экстремистской группировки. Они относились к запрещенной на территории России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Предполагаемые преступники являются гражданами РФ и уроженцами Средней Азии. Злоумышленники распространяли по стране идеологию, направленную на насильственное свержение власти. Они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов. У задержанных изъяты электронные носители, средства связи.

Ранее Piter.tv писал о том, что четверо из Южной Азии хотели нелегально попасть в Финляндию.

Фото, Видео: ЦОС ФСБ

Теги: москва, терроризм, челябинск
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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