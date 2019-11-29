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ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины

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Ведется следствие.

ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины. Женщина выполняла задание, поставленное ей главный управлением Минобороны Украины. Ее целью стал сбор секретных сведений военного характера. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. На данный момент в ведомстве не раскрыли личность подозреваемой. Россиянку обвиняют в государственной измене.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России

отмечают в пресс-службе ведомства

Подробности преступления не разгласили. Ведутся следственные действия.

Ранее Piter.tv писал о том, что в офис Фонда капремонта в Петербурге наведались сотрудники ФСБ.
 

Теги: севастополь, фсб, шпион, шпионаж
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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