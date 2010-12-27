В офис Фонда капремонта в Петербурге наведались сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят обыски в офисе Фонда капитального ремонта в Петербурге, сообщило "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом стало известно 28 ноября.
Детали происходящего пока остаются под секретом.
Некоммерческая организация занимается обеспечивает организацию и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Петербурга.
Фото: pixabay.com
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