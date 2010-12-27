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В офис Фонда капремонта в Петербурге наведались сотрудники ФСБ
Сегодня, 22:17
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nadezhda_sib

В офис Фонда капремонта в Петербурге наведались сотрудники ФСБ

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Об иных подробностях пока не сообщается.

Сотрудники ФСБ проводят обыски в офисе Фонда капитального ремонта в Петербурге, сообщило "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом стало известно 28 ноября. 

Детали происходящего пока остаются под секретом. 

Некоммерческая организация занимается обеспечивает организацию и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Петербурга. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 22:58

Вы вообще читаете что пишите? "Некоммерческая организация занимается обеспечивает организацию и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Петербурга. "

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