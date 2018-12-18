Четверо из Южной Азии хотели нелегально попасть в Финляндию

Всех выдворили из России.

В Ленобласти 28 ноября правоохранители задержали четверых граждан одной из стран Южной Азии и их сопровождающего из стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, мужчины нашли пособника, который помог перейти им через границу России. Мужчина получил аванс, а при переходе границы ему пообещали еще 10 тысяч евро.

Пособник сам изготовил бутафорские пограничные столбы и установил их в лесу, куда и привёл граждан одной из стран Южной Азии. Все были задержаны, каждый получил штраф и был выдворен из России. В отношении проводника могут возбудить уголовное дело.

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Фото и видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти