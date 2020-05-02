В Москве готовы ужесточить ограничения из-за коронавируса

Об этом мэр столицы рассказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия-24".

В случае, если потребуется уменьшить количество людей на улицах Москвы из-за распространения коронавируса, то выдачу специальных пропусков можно сократить. О будущем возможном ужесточении мер в телеинтервью 2 мая рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что если будет видна "угроза" по распространению вируса, то он не будет сомневаться и выйдет с предложением об ужесточении мер. Собянин отметил, что при ослаблении действующих мер статистика не является главным показателем.

Напомним, что Сергей Собянин заявил, что все штрафы, поступающие в столичный бюджет, будут направлены на борьбу с коронавирусом. Мэр отметил, что средства будут направляться от любых штрафов. Средства направят "на медицину" – на закупку лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом и только на эти цели.

К утру 2 мая в России зафиксировано 9 623 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны. Прирост составил 8,4%.

Видео: стопкоронавирус.рф / YouTube