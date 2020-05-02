Штрафы из бюджета Москвы пойдут на закупку лекарств для борьбы с COVID-19

Об этом мэр столицы рассказал в интервью на телеканале "Россия-24".

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что все штрафы, поступающие в столичный бюджет, будут направлены на борьбу с коронавирусом. Об этом градоначальник сообщил в интервью Наиле Аскер-заде для телеканала "Россия-24".

Собянин отметил, что средства будут направляться от любых штрафов. Средства направят "на медицину" – на закупку лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом и только на эти цели.

Ранее Сергей Собянин объявил, что около 2% населения Москвы больны новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Как отметил градоначальник, информация была получена на основе данных скрининговых исследований различных групп населения.

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина