В Москве десять машин попали в ДТП

В результате аварии пострадали два человека.

В российской столице на Каширском шоссе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Согласно опубликованным данным, девять машин на двух полосах ожидали разрешающего сигнала светофора, когда их протаранил автомобиль марки BMW.

На Каширском шоссе, дом 26, столкновение 10 единиц транспорта. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины происшествия. из сообщения ГАИ Москвы

В результате ДТП два человека получили травмы – сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что водитель BMW отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее в Ленинградской области автомобиль раздавил лежащего на асфальте парня.

Видео: ВК/ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК