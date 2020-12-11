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В Москве арестовали владельца ИД "Умма" по подозрению в финансировании терроризма

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Асламбек Эжаев заключен под стражу по ходатайству следствия.

В Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о финансировании терроризма. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По информации от чиновницы, владелец издательства исламской литературы "Умма" Асламбек Эжаев отправлен под арест. Мужчина подозревается по части у статьи 205.1 УК РФ.

В рамках уголовного дела следователи во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга установили причастность к финансированию терроризма Асламбека Эжаева. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Надзорное ведомство считает, что ИД "Умма" занимался сбором и передачей денежных средств боевикам. Книги самого издательства признаются экспертами как экстремистская литература. При этом Эжаев формально менял название произведений и заново их выпускал. После этого книги распространялись среди заключенных. Петренко добавила, что с 2012 года Асламбек Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал деньги, идущие на финансирование террористической организации ИГ, запрещенной на территории России. В общей сложности он перевел боевикам более 34 млн рублей. Средства поступили на счета граждан, находящихся в розыске по стране.

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Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: асламбек эжаев, москва, следственный комитет, умма, фсб, экстремизм
Категории: Новости России, Терроризм, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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